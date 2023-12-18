塩野義、新型コロナ変異型ワクチン最終治験開始 ２４年秋冬の供給目指す
2023年12月18日12時44分
塩野義製薬は１８日、新型コロナウイルス変異株（オミクロン株ＸＢＢ．１．５系統）に対応したワクチンの最終段階の臨床試験（治験）を開始したと発表した。来年秋から冬に供給開始することを目指している。
塩野義、新型コロナ変異型ワクチン最終治験開始 ２４…
2023年12月18日12時44分
塩野義製薬は１８日、新型コロナウイルス変異株（オミクロン株ＸＢＢ．１．５系統）に対応したワクチンの最終段階の臨床試験（治験）を開始したと発表した。来年秋から冬に供給開始することを目指している。
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