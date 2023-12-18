米、北朝鮮のミサイル発射を非難
2023年12月18日12時03分
【ワシントン時事】米国務省報道担当官は１７日、北朝鮮が２発の弾道ミサイルを発射したことについて、国連安保理決議違反だと非難した。また、日本や韓国に対する米国の防衛義務は揺るがないと強調した。
報道担当官は、北朝鮮のミサイル発射が周辺国に脅威を与え、地域を不安定化させると批判。対話に応じるよう改めて北朝鮮に呼び掛けた。
米、北朝鮮のミサイル発射を非難
2023年12月18日12時03分
【ワシントン時事】米国務省報道担当官は１７日、北朝鮮が２発の弾道ミサイルを発射したことについて、国連安保理決議違反だと非難した。また、日本や韓国に対する米国の防衛義務は揺るがないと強調した。
報道担当官は、北朝鮮のミサイル発射が周辺国に脅威を与え、地域を不安定化させると批判。対話に応じるよう改めて北朝鮮に呼び掛けた。
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