【ジャカルタ＝時事】中国自動車最大手の上海汽車集団と米自動車大手ゼネラル・モーターズ（ＧＭ）などの合弁会社、上汽通用五菱汽車（ＳＧＭＷ、ウーリン）は１５日、１１月にインドネシアで発表していた小型電気自動車（ＥＶ）「ビンゴ（Ｂｉｎｇｕｏ）」を正式に発売した。ま…