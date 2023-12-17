【ジャカルタ時事】インドネシア政府は地方税の土地建物税に関し、特定の場合に限り７５～１００％の減免措置を与えることを決めた。１１月３０日付の財務相規定（２０２３年第１２９号）で定め、３０日後から有効となる。

同規定によると、減免が認められるのは▽土地建物の…