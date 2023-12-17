ベスト５に高田ら 皇后杯バスケット
2023年12月17日19時16分
日本バスケットボール協会は１７日、皇后杯全日本選手権のベスト５を発表し、高田真希、馬瓜エブリン、赤穂ひまわり、木村亜美（以上デンソー）、渡嘉敷来夢（ＥＮＥＯＳ）が選ばれた。
ベスト５に高田ら 皇后杯バスケット
2023年12月17日19時16分
日本バスケットボール協会は１７日、皇后杯全日本選手権のベスト５を発表し、高田真希、馬瓜エブリン、赤穂ひまわり、木村亜美（以上デンソー）、渡嘉敷来夢（ＥＮＥＯＳ）が選ばれた。
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