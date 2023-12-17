ハンドボール男子の日本選手権は１７日、カメイアリーナ仙台で決勝が行われ、豊田合成がトヨタ車体を２９―２８で下し、４年連続５度目の優勝を果たした。最優秀選手（ＭＶＰ）には豊田合成のバラスケスが選ばれた。

豊田合成は１点リードで前半を折り返し、後半も競り合う展開となったが、残り５分を切ってからバラスケスの連続得点や、ＧＫ中村の好守で逃げ切った。