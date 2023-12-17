【上海時事】１５日の上海外国為替市場は米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の政策金利の見通しが「利上げ終了」を示唆したことを受け、ドル売りが優勢となり、大方の取引が終了する午後４時半時点では１ドル＝７．０９８７元となった。前営業日比０．０３１４元のドル安元高。６月…