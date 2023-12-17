【上海時事】中国ニュースサイト、証券時報網が１７日までに伝えたところによると、カナダのコーヒーチェーン大手「ティムホートンズ」はこのほど、スナック菓子やドライフルーツで知られる良品舗子（湖北省武漢市）と業務提携した。
ティムホートンズは今年９月末時点で、中…
コーヒー大手のティムホートンズ、中国菓子店と提携
【上海時事】中国ニュースサイト、証券時報網が１７日までに伝えたところによると、カナダのコーヒーチェーン大手「ティムホートンズ」はこのほど、スナック菓子やドライフルーツで知られる良品舗子（湖北省武漢市）と業務提携した。
ティムホートンズは今年９月末時点で、中…
関連記事
こんな記事も
海外ビジネスニュース
政策の透明性を強調 日本経済界と懇談―アンワル首相・マレーシア(12/17 21:36)
国内初の風力発電所を買収 バリト再エネ子会社―インドネシア(12/17 21:17)
南シナ海・気候変動対応で関係強化 岸田首相がベルナマ通信に寄稿―マレーシア(12/17 21:05)
五菱、新ＥＶ「ビンゴ」を発売 国営企業３社とエコシステムで協力―インドネシア(12/17 21:02)
倉敷の企業、高級焼き肉バーを出店 個室も用意、１月中旬にもオープン―マレーシア(12/17 20:29)
「日本は信頼できるパートナー」 ＡＳＥＡＮ会議で―タイ首相(12/17 20:11)
土地建物税を減免 特定の場合に―財務相規定・インドネシア(12/17 19:42)
コロナ感染、さらに急拡大 前週比７５％増の５万６０４３人―シンガポール(12/17 19:21)
２３年の財政赤字、ＧＤＰ比０．１７％に １２日時点―インドネシア(12/17 19:16)
三菱自、新型軽商用ＥＶの現地生産開始 海外初―インドネシア(12/17 19:03)
日・マレーシア、宇宙開発で協力 共同声明で盆踊り「公認」も(12/17 18:51)
日系企業の黒字比率、３年連続上昇 ５割超が事業拡大を計画―ジェトロ調査・マレーシア(12/17 18:40)
１１月貿易、輸出は前月下回る 輸入は増加続く―インドネシア(12/17 17:58)
恒大集団、上海一等地の開発プロジェクトから撤退 広東省(12/17 17:38)
人民元、対ドルで半年ぶりの高値 上海為替市場(12/17 17:37)
国家統計局、主な経済指標を楽観 デフレリスク否定―中国(12/17 17:36)
中国、ｉＰｈｏｎｅ使用禁止が拡大 政府機関や国有企業など―海外メディア報道(12/17 17:33)
コーヒー大手のティムホートンズ、中国菓子店と提携(12/17 17:26)
中信集団、南京鋼鉄を傘下に 特殊鋼で世界大手に―江蘇省(12/17 17:25)
新たな協力拡大への重要な政治基盤 関係格上げ機に連携深化を―チン首相・ベトナム(12/17 17:17)
対外債務、１０月は０．６％減 ３カ月連続で低下―インドネシア(12/17 17:11)
１１月の自動車輸入額、５８．８％減 年初からの累計は２６．５億ドル―ベトナム税関総局(12/17 17:07)
ホーチミン市都市鉄道１号線で円借款４１２億円 医療機材、人材育成では無償支援―日本政府(12/17 17:05)
東電、インドネシアでグリーン水素・アンモニア実証研究 プルタミナ子会社と(12/17 16:58)
ジェトロ、クボタと会談―タイ首相 三菱ＵＦＪや介護会社とも(12/17 16:57)
ＪＥＲＡ、プルタミナとバリューチェーン構築 ＬＮＧと水素・アンモニアで―インドネシア(12/17 16:52)
エアアジア、デンパサール-クパン線を就航 毎週３往復―インドネシア(12/17 16:49)
経済、安保の連携推進で一致 経済協力プロジェクトでファクトシート―日越首脳会談(12/17 16:35)
１１月の輸出、６．９％増 電子部品、米中向け中心に２５％プラス―ベトナム税関総局(12/16 20:42)
１１月のブラジル自転車生産、前年比３３％減 輸出は４２％減(12/15 21:54)