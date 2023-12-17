【ハノイ時事】日本政府は１６日、ホーチミン市都市鉄道１号線（ベンタイン-スオイティエン）に対する第４期の円借款を供与する外交文書をベトナム政府と交わした。供与額は４１２億２３７０万円。ハノイ市の国立がん病院による医療機材整備計画、ベトナムの若手行政官による日…