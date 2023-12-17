【ハノイ時事】岸田文雄首相は１６日、訪日したファム・ミン・チン・ベトナム首相と会談し、両国関係の深化を巡り意見を交わした。会談では、安全保障分野において、両国の防衛交流のさらなる拡大と防衛装備品のベトナムへの移転に向けた連携を推進することで一致。経済面の協力…
経済、安保の連携推進で一致 経済協力プロジェクトでファク…
【ハノイ時事】岸田文雄首相は１６日、訪日したファム・ミン・チン・ベトナム首相と会談し、両国関係の深化を巡り意見を交わした。会談では、安全保障分野において、両国の防衛交流のさらなる拡大と防衛装備品のベトナムへの移転に向けた連携を推進することで一致。経済面の協力…
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