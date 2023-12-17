中央競馬の第７５回朝日杯フューチュリティステークス（ＧI、１着賞金７０００万円）は１７日、阪神競馬場の芝１６００メートルコースに２歳馬１７頭が出走して行われ、川田将雅が騎乗した単勝１番人気のジャンタルマンタルが１分３３秒８で優勝した。

２着に４番人気のエコロヴァルツ、３着には５番人気のタガノエルピーダが入った。