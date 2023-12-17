長崎、木原組が決勝へ 卓球女子ファイナルズ
2023年12月17日15時10分
卓球の世界ランキング上位選手で争うワールドテーブルテニス（ＷＴＴ）女子ファイナルズ最終日は１７日、名古屋金城ふ頭アリーナで行われ、ダブルス準決勝で長崎美柚、木原美悠組（木下グループ）は鄭怡静、李※（※日の下に立）諄組（台湾）に３―０で快勝した。決勝は孫穎莎、王曼※組（中国）と対戦。
長崎、木原組が決勝へ 卓球女子ファイナルズ
2023年12月17日15時10分
卓球の世界ランキング上位選手で争うワールドテーブルテニス（ＷＴＴ）女子ファイナルズ最終日は１７日、名古屋金城ふ頭アリーナで行われ、ダブルス準決勝で長崎美柚、木原美悠組（木下グループ）は鄭怡静、李※（※日の下に立）諄組（台湾）に３―０で快勝した。決勝は孫穎莎、王曼※組（中国）と対戦。
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