茨城、栃木で震度３
2023年12月17日14時50分
１７日午後２時１１分ごろ、栃木県南部を震源とする地震があり、茨城県笠間市と桜川市、宇都宮市と栃木県鹿沼市、高根沢町で震度３の揺れを観測した。気象庁によると、震源の深さは約６０キロ。地震の規模（マグニチュード）は４．３と推定される。
茨城、栃木で震度３
2023年12月17日14時50分
１７日午後２時１１分ごろ、栃木県南部を震源とする地震があり、茨城県笠間市と桜川市、宇都宮市と栃木県鹿沼市、高根沢町で震度３の揺れを観測した。気象庁によると、震源の深さは約６０キロ。地震の規模（マグニチュード）は４．３と推定される。
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