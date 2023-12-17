米原潜が釜山入港 韓国
2023年12月17日14時04分
【ソウル時事】米海軍の原子力潜水艦「ミズーリ」が１７日、韓国南東部・釜山の基地に入港した。韓国メディアが報じた。北朝鮮が１２月中に大陸間弾道ミサイル（ＩＣＢＭ）を発射する可能性が指摘される中、米軍の戦力を誇示した形だ。
米原潜が釜山入港 韓国
2023年12月17日14時04分
【ソウル時事】米海軍の原子力潜水艦「ミズーリ」が１７日、韓国南東部・釜山の基地に入港した。韓国メディアが報じた。北朝鮮が１２月中に大陸間弾道ミサイル（ＩＣＢＭ）を発射する可能性が指摘される中、米軍の戦力を誇示した形だ。
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ウォール・ストリート・ジャーナル