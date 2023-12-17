三木が５位 スノーボードＷ杯
2023年12月17日10時35分
スノーボードのワールドカップ（Ｗ杯）は１６日、イタリアのコルティナダンペッツォで女子パラレル大回転の第２戦が行われ、三木つばき（浜松いわた信用金庫）は準々決勝で敗れて５位だった。 （時事）
三木が５位 スノーボードＷ杯
2023年12月17日10時35分
スノーボードのワールドカップ（Ｗ杯）は１６日、イタリアのコルティナダンペッツォで女子パラレル大回転の第２戦が行われ、三木つばき（浜松いわた信用金庫）は準々決勝で敗れて５位だった。 （時事）
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