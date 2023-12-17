首相動静（１２月１７日）
2023年12月17日12時10分
午前９時１６分、公邸発。同２０分、東京・虎ノ門のホテル「Ｔｈｅ Ｏｋｕｒａ Ｔｏｋｙｏ」着。
午前９時３３分から同５６分まで、日ＡＳＥＡＮ特別首脳会議参加国首脳を出迎え。同１０時から同１分まで、参加国首脳と集合写真撮影。同１０分、同会議の第１セッション開始。討議。
午前１１時３５分、第１セッション終了。同５７分、同会議の第２セッション開始。討議。ワーキングランチ。
首相動静（１２月１７日）
2023年12月17日12時10分
午前９時１６分、公邸発。同２０分、東京・虎ノ門のホテル「Ｔｈｅ Ｏｋｕｒａ Ｔｏｋｙｏ」着。
午前９時３３分から同５６分まで、日ＡＳＥＡＮ特別首脳会議参加国首脳を出迎え。同１０時から同１分まで、参加国首脳と集合写真撮影。同１０分、同会議の第１セッション開始。討議。
午前１１時３５分、第１セッション終了。同５７分、同会議の第２セッション開始。討議。ワーキングランチ。
こんな記事も
政治用語
政治
首相動静（１２月１７日）(12/17 12:10)
経済連携・交流推進合意へ 日ＡＳＥＡＮ首脳が討議(12/17 11:24)
岸田派疑惑「説明責任果たす」 林官房長官、親中派指摘に反論(12/17 11:20)
規正法改正、通常国会で議論を 自民・石破氏(12/17 10:19)
反撃能力の整備加速 課題先送り、政権弱体化が影―安保３文書１年(12/17 07:04)
クウェート首長死去で岸田首相弔意(12/16 22:39)
万博、国負担１６４７億円 費用の「全体像」近く公表―政府(12/16 22:29)
首相動静（１２月１６日）(12/16 22:15)
インドネシアに大型巡視船 能力強化へ１隻無償供与(12/16 21:04)
岸田首相、ＥＶ・対中で連携訴え 日ＡＳＥＡＮ首脳会議が開幕―友好５０周年(12/16 20:27)
林官房長官「拉致は現在進行形」 横田さん弟、早期の日朝会談訴え(12/16 17:06)
立民・泉代表「野党の要石だった」 故又市氏のお別れの会(12/16 15:57)
特別首脳会議、今夜開幕 マレーシアとＯＳＡ合意―日ＡＳＥＡＮ友好５０年(12/16 13:29)
日本に空対空ミサイル売却 米政府、４０２億円で(12/16 10:00)
北朝鮮の人権侵害非難 日米韓アルバニアが共同声明(12/16 09:51)
トリガー条項、３党協議に暗雲 国民「内閣不信任」に公明反発(12/16 07:12)
非常時、国が自治体へ「指示」 災害や感染症に備え―答申を取りまとめ・地制調(12/16 07:10)
公明「大胆な政治改革」を主張 危機感背景、首相は慎重―政治資金問題(12/16 07:08)
首相動静（１２月１５日）(12/15 22:04)
特別首脳会議、１６日開幕 日ＡＳＥＡＮ友好５０年、経済・安保で連携強化(12/15 20:28)
麻生、茂木氏が会談(12/15 19:35)
「本体」０．８８％引き上げ 賃上げ対応、全体ではマイナス―２４年度診療報酬改定(12/15 18:38)
林長官、拉致解決「全力尽くす」 新任４閣僚が本格始動(12/15 17:59)
キックバック、５年で６０万円 鈴木前総務相、秘書通じ現金で(12/15 17:01)
「政策活動費で記載不要」 秘書ら、派閥から説明と供述―安倍派パーティー収入問題(12/15 16:20)
マレーシアに救難艇供与 首脳間合意へ、ＯＳＡ３例目―日本政府(12/15 15:55)
４閣僚交代「たらい回し内閣」 泉立民代表(12/15 15:01)
装備品輸出「見直し進める」 岸田首相(12/15 12:55)
「暗証番号なし」マイナ、開始 保険証と本人確認に限定―松本総務相(12/15 12:23)
林官房長官「信頼回復に尽力」 ４閣僚が本格始動(12/15 12:18)