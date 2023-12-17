午前９時１６分、公邸発。同２０分、東京・虎ノ門のホテル「Ｔｈｅ Ｏｋｕｒａ Ｔｏｋｙｏ」着。

午前９時３３分から同５６分まで、日ＡＳＥＡＮ特別首脳会議参加国首脳を出迎え。同１０時から同１分まで、参加国首脳と集合写真撮影。同１０分、同会議の第１セッション開始。討議。

午前１１時３５分、第１セッション終了。同５７分、同会議の第２セッション開始。討議。ワーキングランチ。