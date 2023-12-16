【ハノイ時事】ベトナム税関総局がまとめた２０２３年１１月の貿易統計は、輸出が前年同月比６．９％増の３１１億２２００万ドル（約４兆４２００億円）になった。３カ月連続で前年同月の水準を上回った。主力輸出品のコンピューター・電子機器・部品が米国、中国向けを中心に２…