関東や東海で夏日 千葉・横芝光町２６．２度―気象庁
2023年12月16日17時51分
関東や東海付近では１６日、日本海の低気圧に向かって南から暖かい空気が流れ込み、日中の気温が大幅に上がった。気象庁によると、千葉県横芝光町で２６．２度、神奈川県小田原市で２６．０度、三重県熊野市で２５．１度など、２５度以上の夏日になる所があった。
これら３地点のほか、横浜市２４．５度、静岡市２４．８度など、地点ごとの１２月の最高気温記録を更新する所も続出した。
関東や東海で夏日 千葉・横芝光町２６．２度―気象庁
2023年12月16日17時51分
関東や東海付近では１６日、日本海の低気圧に向かって南から暖かい空気が流れ込み、日中の気温が大幅に上がった。気象庁によると、千葉県横芝光町で２６．２度、神奈川県小田原市で２６．０度、三重県熊野市で２５．１度など、２５度以上の夏日になる所があった。
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