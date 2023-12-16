ＮＥＣ、久光が決勝へ 全日本バレー
2023年12月16日15時18分
バレーボールの全日本選手権ファイナルラウンドは１６日、東京体育館で準決勝が行われ、女子は連覇が懸かるＮＥＣと久光が１７日の決勝に進んだ。
ＮＥＣは要所でブロックが決まり、ＪＴを３―０で下した。久光は初優勝を狙った日立を３―１で退けた。
男子は名古屋―東レ、ＪＴ広島―パナソニックの顔合わせ。
ＮＥＣ、久光が決勝へ 全日本バレー
2023年12月16日15時18分
バレーボールの全日本選手権ファイナルラウンドは１６日、東京体育館で準決勝が行われ、女子は連覇が懸かるＮＥＣと久光が１７日の決勝に進んだ。
ＮＥＣは要所でブロックが決まり、ＪＴを３―０で下した。久光は初優勝を狙った日立を３―１で退けた。
男子は名古屋―東レ、ＪＴ広島―パナソニックの顔合わせ。
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