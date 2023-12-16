主な日本選手の成績（１５日） 欧州サッカー
2023年12月16日11時04分
【ドイツ】
▽板倉（ボルシアＭＧ） ブレーメン戦でベンチ外。２―２。（時事）
主な日本選手の成績（１５日） 欧州サッカー
2023年12月16日11時04分
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