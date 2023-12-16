南野はフル出場 欧州サッカー
2023年12月16日07時48分
【パリ時事】サッカーの欧州各国リーグは１５日、各地で行われ、フランス１部で南野拓実のモナコはホームでリヨンに０―１で競り負けた。南野はフル出場した。
オランダ１部ではＮＥＣナイメヘンの小川航基がホームのフォルトゥナ・シッタート戦で前半終了間際に今季５点目を挙げ、試合終盤までプレーした。チームは４―１で快勝。
南野はフル出場 欧州サッカー
2023年12月16日07時48分
【パリ時事】サッカーの欧州各国リーグは１５日、各地で行われ、フランス１部で南野拓実のモナコはホームでリヨンに０―１で競り負けた。南野はフル出場した。
オランダ１部ではＮＥＣナイメヘンの小川航基がホームのフォルトゥナ・シッタート戦で前半終了間際に今季５点目を挙げ、試合終盤までプレーした。チームは４―１で快勝。
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