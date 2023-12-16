ホストクラブに一斉立ち入り 歌舞伎町、約３５０店舗―警視庁
2023年12月16日05時18分
女性客に「売掛金」（ツケ払い）で多額の借金を負わせ、売春をして返済させるといった悪質ホストクラブが社会問題化する中、警視庁は１６日までに、風営法に基づき、東京都新宿区歌舞伎町のホストクラブなど約３５０店舗に一斉立ち入りをした。
立ち入りは１５日午後７時ごろから実施。捜査員約１３０人が未成年者の立ち入りを明示的に禁止しているかなど、法令違反の有無を確認した。
ホストクラブに一斉立ち入り 歌舞伎町、約３５０店舗―警視庁
2023年12月16日05時18分
女性客に「売掛金」（ツケ払い）で多額の借金を負わせ、売春をして返済させるといった悪質ホストクラブが社会問題化する中、警視庁は１６日までに、風営法に基づき、東京都新宿区歌舞伎町のホストクラブなど約３５０店舗に一斉立ち入りをした。
立ち入りは１５日午後７時ごろから実施。捜査員約１３０人が未成年者の立ち入りを明示的に禁止しているかなど、法令違反の有無を確認した。
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