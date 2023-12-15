浦和がレオンと対戦 クラブＷ杯サッカー
2023年12月15日23時39分
【ジッダ（サウジアラビア）時事】サッカーのクラブ世界一を争うクラブ・ワールドカップ（Ｗ杯）は１５日、サウジアラビアのジッダで準々決勝が行われ、初戦となるアジア王者の浦和は、北中米カリブ海代表のレオン（メキシコ）と対戦した。
浦和は勝てば、準決勝で欧州代表のマンチェスター・シティー（イングランド）と当たる。
浦和がレオンと対戦 クラブＷ杯サッカー
2023年12月15日23時39分
【ジッダ（サウジアラビア）時事】サッカーのクラブ世界一を争うクラブ・ワールドカップ（Ｗ杯）は１５日、サウジアラビアのジッダで準々決勝が行われ、初戦となるアジア王者の浦和は、北中米カリブ海代表のレオン（メキシコ）と対戦した。
浦和は勝てば、準決勝で欧州代表のマンチェスター・シティー（イングランド）と当たる。
関連記事
こんな記事も
サッカー
浦和がレオンと対戦 クラブＷ杯サッカー(12/15 23:39)
なでしこ、８位のまま スペインが初の１位―女子ＦＩＦＡランク(12/15 19:11)
ＧＫイ・ユンソンが加入 Ｊ１鳥栖(12/15 18:35)
Ｊ１福岡「現状知る機会に」 １８日にウクライナ強豪と慈善試合(12/15 17:40)
多彩に仕掛けた三笘 サッカー欧州リーグ・ブライトン(12/15 14:26)
ブライトン、決勝Ｔへ 三笘はフル出場―サッカー欧州リーグ(12/15 10:59)
熊谷、南はフル出場 サッカー女子欧州ＣＬ(12/15 09:18)
プレミア初の女性主審 ２３日にピッチへ―イングランド・サッカー(12/15 09:07)
メッシ着用シャツ、１１億円 Ｗ杯サッカーで優勝(12/15 09:06)
代理人手数料、最多１２５０億円 今年の国際移籍で―ＦＩＦＡ(12/15 08:03)
メッシ、ハーランドら最終候補 ＦＩＦＡ最優秀選手賞(12/15 07:51)
暴行のクラブ会長を永久追放 トルコ・サッカー(12/15 07:41)
宮本専務理事「一緒に課題解決」 Ｊリーグのシーズン移行(12/14 18:58)
２４年度予算を承認 Ｊリーグ(12/14 17:56)
シーズン移行、５２クラブが賛意 １９日理事会で最終決定へ―Ｊリーグ(12/14 17:32)
鎌田、敗戦も本来のプレー ラツィオは２位で決勝Ｔへ―欧州ＣＬ(12/14 17:10)
ＧＫ大迫が右手手術 Ｊ１広島(12/14 14:10)
１７歳が値千金の同点弾 ＰＳＧ、何とか決勝Ｔへ―サッカー欧州ＣＬ(12/14 10:52)
ラツィオ敗れ、２位で決勝Ｔへ ＰＳＧなど１６強―サッカー欧州ＣＬ(12/14 08:57)
明暗分けた「対応力」 可能性示したなでしこ―サッカー女子(12/14 07:12)
トルコリーグ、１９日再開 サッカー(12/13 21:31)
最後まで貫いたスタイル 横浜Ｍ、混戦を首位通過―ＡＣＬサッカー(12/13 21:28)
Ｊ２仙台、シーズン移行に反対 「課題は山積」(12/13 21:13)
ＩＮＡＣ神戸と大宮、分ける ＷＥリーグ(12/13 19:06)
横浜Ｍが決勝Ｔ進出 ＡＣＬサッカー(12/13 19:01)
井原監督が続投 Ｊ１柏(12/13 17:07)
企業名入り名称「事実無根」 Ｊリーグ(12/13 16:54)
シーズン移行、議論大詰め １４日実行委で賛否―今回はＪリーグ主導(12/13 15:25)
マンＵ、屈辱の最下位 守備崩壊、わずか１勝(12/13 15:01)
久保、２５年まで契約延長 米サッカー(12/13 14:27)