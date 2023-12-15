フリースタイルスキーのワールドカップ（Ｗ杯）は１５日、フランスのアルプデュエズでモーグル第４戦が行われ、男子で堀島行真（トヨタ自動車）は３位に入った。村田優太郎（北翔大）が７位、島川拓也（日本仮設）が８位。

女子では柳本理乃（愛知ダイハツ）が４位。冨高日向子（タマダイガクク）は８位、浅野志織（中京大）は１１位、中尾春香（大産大）は１３位だった。 （時事）