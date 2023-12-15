堀島３位、柳本４位 Ｗ杯モーグル
2023年12月15日22時48分
フリースタイルスキーのワールドカップ（Ｗ杯）は１５日、フランスのアルプデュエズでモーグル第４戦が行われ、男子で堀島行真（トヨタ自動車）は３位に入った。村田優太郎（北翔大）が７位、島川拓也（日本仮設）が８位。
女子では柳本理乃（愛知ダイハツ）が４位。冨高日向子（タマダイガクク）は８位、浅野志織（中京大）は１１位、中尾春香（大産大）は１３位だった。 （時事）
堀島３位、柳本４位 Ｗ杯モーグル
2023年12月15日22時48分
フリースタイルスキーのワールドカップ（Ｗ杯）は１５日、フランスのアルプデュエズでモーグル第４戦が行われ、男子で堀島行真（トヨタ自動車）は３位に入った。村田優太郎（北翔大）が７位、島川拓也（日本仮設）が８位。
女子では柳本理乃（愛知ダイハツ）が４位。冨高日向子（タマダイガクク）は８位、浅野志織（中京大）は１１位、中尾春香（大産大）は１３位だった。 （時事）
こんな記事も
スポーツ総合用語
スポーツ総合
浦和がレオンと対戦 クラブＷ杯サッカー(12/15 23:39)
奈良岡は１次リーグ敗退 バドミントン(12/15 23:31)
張本美、健闘及ばず 卓球女子ファイナルズ(12/15 23:08)
卓球女子ファイナルズ・談話(12/15 22:59)
堀島３位、柳本４位 Ｗ杯モーグル(12/15 22:48)
伊藤が準々決勝へ 早田、張本美は惜敗―卓球女子ファイナルズ(12/15 22:47)
Ｗ杯ジャンプ・談話(12/15 22:27)
小林陵、３位で本戦へ Ｗ杯ジャンプ男子(12/15 22:27)
五輪女王の壁破れず 早田「糧にしたい」―卓球女子ファイナルズ(12/15 22:22)
２４年世界柔道はアブダビ開催(12/15 22:14)
暴力行為でコーチ永久追放―日本体操協会(12/15 21:42)
日大、アメフト部廃部 薬物事件受け、理事会が決定(12/15 21:34)
五輪代表選手の横顔 体操(12/15 21:30)
橋本、パリ五輪代表入り 実績評価しての選出―体操(12/15 21:26)
根附、納得の首位通過 世界スケートボード(12/15 21:14)
強風で前半飛躍中止 Ｗ杯複合女子(12/15 21:13)
根附が首位、堀米９位通過 女子は赤間、西矢ら準決勝へ―スケートボード世界選手権(12/15 20:35)
豊田合成など４強 男子日本選手権―ハンドボール(12/15 20:10)
藤本前監督がアドバイザーに プロ野球・ソフトバンク(12/15 19:30)
ソフトバンクの近藤は５億５千万円 プロ野球・契約更改(12/15 19:23)
ハラスメント再発防止策を発表 プロ野球楽天(12/15 19:17)
なでしこ、８位のまま スペインが初の１位―女子ＦＩＦＡランク(12/15 19:11)
ＧＫイ・ユンソンが加入 Ｊ１鳥栖(12/15 18:35)
来季は「勇龍突進」 プロ野球・中日(12/15 18:34)
バッハＩＯＣ会長「政府行為では罰せず」 ロシア選手のパリ五輪参加で(12/15 18:32)
広島の森下は１億３０００万円 プロ野球・契約更改(12/15 18:20)
２階級４団体統一へ意欲満々 井上尚が練習公開―ボクシング(12/15 18:17)
前回準Ｖの早大など登場 １７日に３回戦―ラグビー大学選手権(12/15 18:09)
赤間、ひるまず勝負 五輪見据え日本勢トップ―世界スケートボード(12/15 18:07)
駒大、「連続３冠」へ意欲 鈴木主将「勝ちにこだわる」―箱根駅伝(12/15 17:58)