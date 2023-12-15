ＧＸ投資、製造業に１兆円超 水素普及には３兆円―政府
2023年12月15日22時00分
政府は１５日、「ＧＸ（グリーントランスフォーメーション）実行会議」（議長・岸田文雄首相）を開き、ＧＸ経済移行債の発行による調達資金を活用した新たな１０兆円の支援策を示した。鉄鋼や化学など製造業のエネルギー転換には１０年間で約１兆３０００億円を支援。次世代燃料の水素普及に向け、安価な石炭や石油など既存燃料との価格差の補助に１５年間で約３兆円を投じる方向だ。
ＧＸ投資、製造業に１兆円超 水素普及には３兆円―政府
2023年12月15日22時00分
政府は１５日、「ＧＸ（グリーントランスフォーメーション）実行会議」（議長・岸田文雄首相）を開き、ＧＸ経済移行債の発行による調達資金を活用した新たな１０兆円の支援策を示した。鉄鋼や化学など製造業のエネルギー転換には１０年間で約１兆３０００億円を支援。次世代燃料の水素普及に向け、安価な石炭や石油など既存燃料との価格差の補助に１５年間で約３兆円を投じる方向だ。
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