円、１４１円台後半 ロンドン外為
2023年12月15日21時36分
【ロンドン時事】週末１５日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、時間外の米長期金利動向に連れてやや弱含み、１ドル＝１４１円台後半で小動きとなった。正午現在は１４１円７０～８０銭と、前日午後４時比０７銭の円安・ドル高。
円、１４１円台後半 ロンドン外為
2023年12月15日21時36分
【ロンドン時事】週末１５日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、時間外の米長期金利動向に連れてやや弱含み、１ドル＝１４１円台後半で小動きとなった。正午現在は１４１円７０～８０銭と、前日午後４時比０７銭の円安・ドル高。
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ウォール・ストリート・ジャーナル