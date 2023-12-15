五輪代表選手の横顔 体操
2023年12月15日21時30分
【体操】
▽男子
橋本 大輝（はしもと・だいき）順大。千葉・市船橋高出。２１年東京五輪は個人総合と鉄棒で金メダル。今年の世界選手権では団体総合金メダル、個人総合連覇、鉄棒でも優勝。２２歳。千葉県出身。
五輪代表選手の横顔 体操
2023年12月15日21時30分
【体操】
▽男子
橋本 大輝（はしもと・だいき）順大。千葉・市船橋高出。２１年東京五輪は個人総合と鉄棒で金メダル。今年の世界選手権では団体総合金メダル、個人総合連覇、鉄棒でも優勝。２２歳。千葉県出身。
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