【クアラルンプール時事】マレーシア国営ベルナマ通信によると、自動車販売会社ゴー・オート・グループはこのほど、ゴム手袋製造会社ケアプラス・グループと共同で設立したＮｅｘＶマニュファクチャリングを通じ、電気自動車（ＥＶ）の製造・組立工場をヌグリスンビラン州レンバ…
ゴー・オート、ヌグリスンビラン州にＥＶ工場 ２５年から中…
【クアラルンプール時事】マレーシア国営ベルナマ通信によると、自動車販売会社ゴー・オート・グループはこのほど、ゴム手袋製造会社ケアプラス・グループと共同で設立したＮｅｘＶマニュファクチャリングを通じ、電気自動車（ＥＶ）の製造・組立工場をヌグリスンビラン州レンバ…
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