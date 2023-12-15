ソフトバンクとＬＩＮＥヤフー、新拠点構築やＤＸで龍谷大と協定
2023年12月15日19時34分
ソフトバンクとＬＩＮＥヤフーは１５日、龍谷大（京都市）が整備する京都駅前の新拠点の構築や同大のデジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）の推進を支援する包括連携協定を同大と締結した。
ソフトバンクとＬＩＮＥヤフー、新拠点構築やＤＸで龍谷大と協定
2023年12月15日19時34分
ソフトバンクとＬＩＮＥヤフーは１５日、龍谷大（京都市）が整備する京都駅前の新拠点の構築や同大のデジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）の推進を支援する包括連携協定を同大と締結した。
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