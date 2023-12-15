タカラバイオ、不純物少ないＲＮＡ合成酵素を発売
2023年12月15日19時32分
タカラバイオは１５日、免疫反応を引き起こす不純物を９割以上削減した研究用試薬のリボ核酸（ＲＮＡ）合成酵素を１９日に発売すると発表した。希望小売価格は２万ユニットで税別５万８０００円。
タカラバイオ、不純物少ないＲＮＡ合成酵素を発売
2023年12月15日19時32分
タカラバイオは１５日、免疫反応を引き起こす不純物を９割以上削減した研究用試薬のリボ核酸（ＲＮＡ）合成酵素を１９日に発売すると発表した。希望小売価格は２万ユニットで税別５万８０００円。
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