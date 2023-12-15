ラピダス進出、電力需要に対応 泊原発再稼働に意欲―北海道電力社長
2023年12月15日18時29分
北海道電力の斎藤晋社長は１５日の記者会見で、次世代半導体の国産化を目指すラピダス（東京）の北海道進出に関連し、「電源計画を必要に応じてリバイス（改定）していきたい」と述べ、管内の電力需要増加に対応する考えを示した。供給力確保の面では「原子力をしっかり再稼働させるのが一番の目標だ」として、泊原発（北海道泊村）の活用に意欲を示した。
ラピダス進出、電力需要に対応 泊原発再稼働に意欲―北海道電力…
2023年12月15日18時29分
北海道電力の斎藤晋社長は１５日の記者会見で、次世代半導体の国産化を目指すラピダス（東京）の北海道進出に関連し、「電源計画を必要に応じてリバイス（改定）していきたい」と述べ、管内の電力需要増加に対応する考えを示した。供給力確保の面では「原子力をしっかり再稼働させるのが一番の目標だ」として、泊原発（北海道泊村）の活用に意欲を示した。
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