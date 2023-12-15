ＳＧホールディングス、佐川急便、住友商事は１５日、今後の輸送力不足に対応するため、米国企業が開発した人工知能（ＡＩ）を搭載した荷積みロボットの実証実験を行うと発表した。業界初の取り組みで、期間は今月から１年間、費用は約６億円。