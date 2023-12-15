【バンコク時事】タイ商務省のプーンポン貿易政策戦略局長は１５日、エネルギー事業管理委員会（ＥＲＣ）による来年１～４月期の電気料金の大幅な値上げ決定を受けて、インフレ率と製造・サービス業のコストを押し上げるとの分析結果を発表した。
ＥＲＣは、同期の電気料金を…
電気料金の大幅値上げ、インフレ率とコスト押し上げ 貿易政…
【バンコク時事】タイ商務省のプーンポン貿易政策戦略局長は１５日、エネルギー事業管理委員会（ＥＲＣ）による来年１～４月期の電気料金の大幅な値上げ決定を受けて、インフレ率と製造・サービス業のコストを押し上げるとの分析結果を発表した。
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