中国・上海証券取引所のハイテク新興企業向け市場「科創板」上場の電力設備メーカー、三一重能（北京市）は１５日、風力発電の完全子会社、通楡通昭新能源（吉林省白城市）の全株を、再エネ発電の吉林吉電緑色能源発展（吉林省長春市）に２億６２６８万元（５２億円）で売却する…