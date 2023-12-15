中部電力は１５日、人工知能（ＡＩ）を活用し、水力発電所の最適な発電計画策定を支援するシステムを、２０２４年度中に飛騨川水系で本格運用すると発表した。他水系でも導入を進め、脱炭素社会の実現に向けた水力発電量の増加につなげる。