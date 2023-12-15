ＮＥＣは１５日、医療や金融、自治体向けなど業種や業務ごとに特化した生成ＡＩ（人工知能）を２０２４年春から提供すると発表した。文章などを自動生成する基盤技術である、自社開発の大規模言語モデル（ＬＬＭ）「ｃｏｔｏｍｉ（コトミ）」を強化し、長文処理能力や学習データ量を増強した。生成ＡＩ関連事業で今後３年間で売上高約５００億円を目指す。