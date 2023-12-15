セ・リーグ公示（１５日） プロ野球
2023年12月15日14時20分
【支配下選手登録】▽阪神・漆原大晟投手▽広島・内間拓馬投手▽ＤｅＮＡ・佐々木千隼投手▽巨人・馬場皐輔投手▽ヤクルト・北村拓己内野手▽中日・梅野雄吾投手
【同抹消】▽阪神・馬場皐輔投手▽広島・中村祐太投手▽ＤｅＮＡ・桜井周斗投手▽巨人・北村拓己内野手▽ヤクルト・梅野雄吾投手▽中日・鈴木博志投手（いずれも現役ドラフトによる契約譲渡）
セ・リーグ公示（１５日） プロ野球
2023年12月15日14時20分
【支配下選手登録】▽阪神・漆原大晟投手▽広島・内間拓馬投手▽ＤｅＮＡ・佐々木千隼投手▽巨人・馬場皐輔投手▽ヤクルト・北村拓己内野手▽中日・梅野雄吾投手
【同抹消】▽阪神・馬場皐輔投手▽広島・中村祐太投手▽ＤｅＮＡ・桜井周斗投手▽巨人・北村拓己内野手▽ヤクルト・梅野雄吾投手▽中日・鈴木博志投手（いずれも現役ドラフトによる契約譲渡）
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