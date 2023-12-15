円相場、１４２円０４～０５銭 １５日正午現在
2023年12月15日12時06分
１５日の東京外国為替市場の円相場は、正午現在１ドル＝１４２円０４～０５銭と、前日（１４２円０１～０２銭）に比べ０３銭の円安・ドル高となった。
円相場、１４２円０４～０５銭 １５日正午現在
2023年12月15日12時06分
１５日の東京外国為替市場の円相場は、正午現在１ドル＝１４２円０４～０５銭と、前日（１４２円０１～０２銭）に比べ０３銭の円安・ドル高となった。
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