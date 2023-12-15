プレミア初の女性主審 ２３日にピッチへ―イングランド・サッカー
2023年12月15日09時07分
【ロンドン時事】サッカーのイングランド・プレミアリーグは１４日、レベッカ・ウェルチ氏が２３日のフラム―バーンリーで、女性では初めて同リーグの主審を務めると発表した。
ウェルチ氏は２０１０年に審判員となり、今夏の女子ワールドカップ（Ｗ杯）でも主審を務めた。
プレミア初の女性主審 ２３日にピッチへ―イングランド・サッカ…
2023年12月15日09時07分
【ロンドン時事】サッカーのイングランド・プレミアリーグは１４日、レベッカ・ウェルチ氏が２３日のフラム―バーンリーで、女性では初めて同リーグの主審を務めると発表した。
ウェルチ氏は２０１０年に審判員となり、今夏の女子ワールドカップ（Ｗ杯）でも主審を務めた。
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