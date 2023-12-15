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１５日の朝刊（都内最終版）☆１

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１５日の朝刊（都内最終版）☆１

2023年12月15日07時04分

【１面トップ】
〔朝日〕安倍派、裏金を隠蔽か　「政策活動費なので」不記載指示　議員秘書ら供述
〔毎日〕安倍派　閣僚ゼロに　４人辞任　党３幹部も辞表　裏金疑惑
〔読売〕安倍派会計責任者　立件検討　不記載疑い　議員に聴取要請　東京地検
〔日経〕米利上げ、事実上終結へ　ＦＲＢ、利下げ時期議論　欧州中銀も据え置き
〔産経〕安倍派退場で新体制　首相　４閣僚に「即戦力」　萩生田氏ら２２日交代
〔東京〕戦闘機輸出「見切り発車」　日英伊、共同開発条約署名　日本の「解禁」結論出ないまま
【共通ニュース】
◆岸田内閣　４閣僚就任　首相「信頼回復へ努力」
◆与党税制改正大綱決定　定額減税　賃上げ促進
◆円急騰、一時１４０円台　７月以来
◆診療報酬　本体引き上げへ　政府調整　１％前後、賃上げ対応
◆リニア開業　２７年以降　事実上延期「時期見通せず」　ＪＲ東海
◆高橋被告無罪主張　東京地裁　「賄賂ではない」　五輪汚職
◆柿沢議員宅など捜索　区長選買収疑い　任意聴取へ　東京地検
◆万博運営費　想定の４割増　１１６０億円　警備、人件費上昇で　協会発表　（続）

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