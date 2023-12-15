【１面トップ】

〔朝日〕安倍派、裏金を隠蔽か 「政策活動費なので」不記載指示 議員秘書ら供述

〔毎日〕安倍派 閣僚ゼロに ４人辞任 党３幹部も辞表 裏金疑惑

〔読売〕安倍派会計責任者 立件検討 不記載疑い 議員に聴取要請 東京地検

〔日経〕米利上げ、事実上終結へ ＦＲＢ、利下げ時期議論 欧州中銀も据え置き

〔産経〕安倍派退場で新体制 首相 ４閣僚に「即戦力」 萩生田氏ら２２日交代

〔東京〕戦闘機輸出「見切り発車」 日英伊、共同開発条約署名 日本の「解禁」結論出ないまま

【共通ニュース】

◆岸田内閣 ４閣僚就任 首相「信頼回復へ努力」

◆与党税制改正大綱決定 定額減税 賃上げ促進

◆円急騰、一時１４０円台 ７月以来

◆診療報酬 本体引き上げへ 政府調整 １％前後、賃上げ対応

◆リニア開業 ２７年以降 事実上延期「時期見通せず」 ＪＲ東海

◆高橋被告無罪主張 東京地裁 「賄賂ではない」 五輪汚職

◆柿沢議員宅など捜索 区長選買収疑い 任意聴取へ 東京地検

◆万博運営費 想定の４割増 １１６０億円 警備、人件費上昇で 協会発表 （続）