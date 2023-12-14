ＢＴＳ全員が入隊した日…６年前のヒット曲『Ｓｐｒｉｎｇ Ｄａ…
グループＢＴＳ（防弾少年団）の６年前のヒット曲『Ｓｐｒｉｎｇ Ｄａｙ（春の日）』がメンバーらの入隊と相まって順位が急上昇し、全世界８３カ国のｉＴｕｎｅｓ「トップソング」チャート１位に上った。
１４日… 全文表示（2023/12/14-11:29）
こんな記事も
韓流
入隊するＢＴＳのジョングク、剃髪する後ろ姿を公開(12/14 16:57)
韓国国税庁、高額滞納者名簿を公開…元東方神起メンバーのパク・ユチョンさんの名前も(12/14 15:47)
ＢＴＳ全員が入隊した日…６年前のヒット曲『Ｓｐｒｉｎｇ Ｄａｙ』が８３カ国のｉＴｕｎｅｓチャートで１位(12/14 11:29)
歌手Ｇ－ＤＲＡＧＯＮさん、薬物使用「嫌疑なし」で捜査終了(12/14 06:57)
ＢＬＡＣＫＰＩＮＫのジェニー、クリスマスシーズンドレス公開(12/13 16:21)
韓国系監督の映画『Ｐａｓｔ Ｌｉｖｅｓ』、米ゴールデングローブ賞の５部門にノミネート(12/13 11:46)
韓国ドラマ『ザ・グローリー』、ネットフリックスの上半期視聴時間集計ランキングで３位(12/13 10:38)
ＢＴＳのジミン・ジョングク、きょう陸軍に入隊…メンバー全員が軍の空白期へ(12/12 10:16)
ＢＴＳのジョングク、入隊当日の夜中１時４４分にライブ配信(12/12 09:42)
ＢＴＳジミン「入隊、実感する」…ぎこちないように刈り上げた髪を触った(12/12 06:52)
元ＩＺ＊ＯＮＥのクォン・ウンビ、日本で単独ファンミ「クリスマスのプレゼントをもらった感じ」(12/11 10:10)
ＡＴＥＥＺ、米ビルボードメインアルバムチャート１位…韓国中小企事務所初(12/11 09:29)
元Ｔ－ＡＲＡのアルム、離婚と再婚を同時発表…「訴訟が終わったらすぐ再婚」(12/11 09:04)
「入隊Ｄ－１」ＢＴＳのＲＭ「しばらくバイバイ」 Ｖ「坊主にサングラスはロマン」(12/11 06:49)
「Ｋ－ＰＯＰのフロントマン」ＢＴＳのジミン、２０２３年韓国Ｓｐｏｔｉｆｙの最多の再生回数(12/08 11:52)
ＢＴＳのジョングク、日本ゴールドディスクの「プラチナ」認定…累積出荷量２５万枚(12/08 10:23)
元ＩＺ＊ＯＮＥクォン・ウンビ、日本で女優デビュー…映画『スマホを落としただけなのに』のヒロインに(12/08 10:18)
【写真】日本のＷＡＴＥＲＢＯＭＢイベントに参加したクォン・ウンビ(12/08 10:17)
ＢＬＡＣＫＰＩＮＫ全員再契約にも…所属事務所側が喜んでばかりもいられない理由（２）(12/07 14:16)
ＢＬＡＣＫＰＩＮＫ全員再契約にも…所属事務所側が喜んでばかりもいられない理由（１）(12/07 14:16)
ＢＴＳのＶとＢＬＡＣＫＰＩＮＫのジェニー側「熱愛認定もなく、破局の立場もない」(12/07 11:50)
ＢＴＳのＪＩＮ、誕生日を迎えてビルボード・ロール・ワールドミュージックアワードもお祝いのメッセージ(12/07 09:50)
Ｖ・ジェニー、入隊を控えて破局説…済州島デート説浮上から１年６カ月ぶり(12/07 06:58)