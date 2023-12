カリフォルニア州ウェストレイクビレッジ--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- 持続可能なグリッドスケールエネルギー貯蔵ソリューションをリードする企業、エナジー・ボールト・ホールディングス(NYSE:NRGV)(以下「エナジー・ボールト」または「当社」)は、ステファニー・アンウィンを取締役に任命したと発表しました。四半期に一度開催されるエナジー・ボールトの取締役会において、次回の2024年3月開催時に正式就任となります。アンウィンは、エナジー・ボールトのシリーズC投資ラウンドを主導したPrime Movers LabのゼネラルパートナーであるZia Huqueの後任となります。Huqueは、アンウィン氏の取締役就任と同日付で退任となります。

Energy Vault Appoints Australian Energy Sector Leader Stephanie Unwin to Its Board Of Directors (Photo: Business Wire)