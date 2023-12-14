ＮＹ円、１４１円台後半
2023年12月14日23時37分
【ニューヨーク時事】１４日午前のニューヨーク外国為替市場では、米早期利下げ観測を背景に円買い・ドル売りの流れが続き、円相場は１ドル＝１４１円台後半に上昇した。午前９時現在は１４１円８５～９５銭と、前日午後５時比９９銭の円高・ドル安。
ＮＹ円、１４１円台後半
2023年12月14日23時37分
【ニューヨーク時事】１４日午前のニューヨーク外国為替市場では、米早期利下げ観測を背景に円買い・ドル売りの流れが続き、円相場は１ドル＝１４１円台後半に上昇した。午前９時現在は１４１円８５～９５銭と、前日午後５時比９９銭の円高・ドル安。
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ウォール・ストリート・ジャーナル