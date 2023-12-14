【ニューヨーク時事】１４日午前のニューヨーク外国為替市場では、米早期利下げ観測を背景に円買い・ドル売りの流れが続き、円相場は１ドル＝１４１円台後半に上昇した。午前９時現在は１４１円８５～９５銭と、前日午後５時比９９銭の円高・ドル安。