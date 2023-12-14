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「本体」１％程度引き上げへ　賃上げ対応、２４年度診療報酬―政…

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「本体」１％程度引き上げへ　賃上げ対応、２４年度診療報酬―政府

2023年12月14日22時50分

　２０２４年度診療報酬改定で、政府が医師や看護師らの人件費に当たる「本体」部分を１％程度引き上げる方向で調整していることが１４日、分かった。複数の関係者が明らかにした。医療従事者の賃上げ実現が狙いで、上げ幅は前回改定（２２年度）の０．４３％を大きく上回る見通し。鈴木俊一財務相と武見敬三厚生労働相が近く合意を目指す。
　２４年度改定では、物価高騰や医療従事者の賃上げにどの程度対応するかが焦点。岸田文雄首相は国会答弁などで「医療現場における賃上げは、喫緊かつ重要な課題だ」としており、看護補助者らを含めた医療従事者の処遇改善を実現するには、一定規模の引き上げが必要と判断した。

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