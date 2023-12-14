【ジャカルタ＝時事】国際協力銀行（ＪＢＩＣ）は１４日、日本の製造業の海外事業展開に関する２０２３年海外直接投資アンケートの調査結果を発表した。今後３年程度の中期的な有望国・地域に関する調査で、インドネシアは２２年の６位から５位に浮上し、１９年以来４年ぶりにト…