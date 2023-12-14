関西電力、高浜４号機を定期検査へ 来年４月上旬に運転再開
2023年12月14日21時35分
関西電力は１４日、高浜原発４号機（福井県高浜町）について、１６日から定期検査を開始すると発表した。期間は約５カ月で、来年４月上旬に運転再開する計画だ。
関西電力、高浜４号機を定期検査へ 来年４月上旬に運転再開
2023年12月14日21時35分
関西電力は１４日、高浜原発４号機（福井県高浜町）について、１６日から定期検査を開始すると発表した。期間は約５カ月で、来年４月上旬に運転再開する計画だ。
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