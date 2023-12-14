【サンパウロ時事】ブラジル二輪自工会（ＡＢＲＡＣＩＣＬＯ）は１２日、メーカーの集積地となっているマナウス工業地帯（アマゾナス州）で１１月の自動二輪車生産台数が、前年同月比２．１％増の１３万１９４７台と、１１月としては１０年ぶりの高水準になったと発表した。
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ブラジルの１１月自動二輪車生産、前年比２．１％増 １３．…
【サンパウロ時事】ブラジル二輪自工会（ＡＢＲＡＣＩＣＬＯ）は１２日、メーカーの集積地となっているマナウス工業地帯（アマゾナス州）で１１月の自動二輪車生産台数が、前年同月比２．１％増の１３万１９４７台と、１１月としては１０年ぶりの高水準になったと発表した。
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