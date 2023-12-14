【サンパウロ時事】ブラジル地理統計院（ＩＢＧＥ）が１３日発表した１０月のサービス提供数量は、季節調整済み前月比で０．６％減と、３カ月連続で前月を下回った。前年同月比は０．４％減と、２カ月連続マイナスとなった。

分野別の前月比は「家庭向け」が２．１％減、「情…