【ジャカルタ＝時事】インドネシア保健省は１２日、年末年始の長期連休に伴う移動増加で、国内の新型コロナウイルス感染者が再び増加する恐れがあると発表した。これに伴い、各自治体や医療機関に警戒を強化するよう呼び掛けた。
同省の発表によると、国内の感染者数は１０月…
新型コロナ感染再拡大に警戒を 年末年始の移動増で保健省―…
【ジャカルタ＝時事】インドネシア保健省は１２日、年末年始の長期連休に伴う移動増加で、国内の新型コロナウイルス感染者が再び増加する恐れがあると発表した。これに伴い、各自治体や医療機関に警戒を強化するよう呼び掛けた。
同省の発表によると、国内の感染者数は１０月…
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