【ハノイ時事】ベトナム政府は１４日、ガソリンをはじめとした燃料の小売価格の上限を改定した。ガソリンは３．７～４．１％、軽油は３．６％引き下げた。

ＲＯＮ９５ガソリンは、上限価格を１リットル当たり２万１４０５ドン（約１３１円）とし、９１７ドン（４．１０％）…